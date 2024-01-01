20 Fiji dolarından ZMW'ye

Reel döviz kuru ile FJD → ZMW çevirin

1,000FJ$ FJD = 12,08ZK ZMW

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → ZMW çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ZMW
1 FJD → ZMWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek12,164612,1646
Düşük11,707411,5051
Ortalama11,896811,8667
Değişim0.99%4.98%
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1 FJD → ZMW istatistikleri

FJD → ZMW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 12,1646, en düşük 11,7074 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 11,8968 oldu. FJD → ZMW kurundaki değişiklik 0.99 değerindeydi.

FJD → ZMW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 12,1646, en düşük 11,5051 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 11,8667 oldu. FJD → ZMW kurundaki değişiklik 4.98 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - ZMW tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / ZMW
1 FJD12,07820 ZMW
5 FJD60,39100 ZMW
10 FJD120,78200 ZMW
20 FJD241,56400 ZMW
50 FJD603,91000 ZMW
100 FJD1.207,82000 ZMW
250 FJD3.019,55000 ZMW
500 FJD6.039,10000 ZMW
1000 FJD12.078,20000 ZMW
2000 FJD24.156,40000 ZMW
5000 FJD60.391,00000 ZMW
10000 FJD120.782,00000 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Fiji Doları
1 ZMW0,08279 FJD
5 ZMW0,41397 FJD
10 ZMW0,82794 FJD
20 ZMW1,65587 FJD
50 ZMW4,13969 FJD
100 ZMW8,27937 FJD
250 ZMW20,69843 FJD
500 ZMW41,39685 FJD
1000 ZMW82,79370 FJD
2000 ZMW165,58740 FJD
5000 ZMW413,96850 FJD
10000 ZMW827,93700 FJD