20 Fiji dolarından Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile FJD → UYU çevirin

1,000FJ$ FJD = 18,83$U UYU

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → UYU çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UYU
1 FJD → UYUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek18,837519,1563
Düşük18,072717,9792
Ortalama18,481118,4745
Değişim1.15%4.73%
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1 FJD → UYU istatistikleri

FJD → UYU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 18,8375, en düşük 18,0727 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 18,4811 oldu. FJD → UYU kurundaki değişiklik 1.15 değerindeydi.

FJD → UYU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 19,1563, en düşük 17,9792 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 18,4745 oldu. FJD → UYU kurundaki değişiklik 4.73 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - UYU tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Uruguay Pesosu
1 FJD18,82880 UYU
5 FJD94,14400 UYU
10 FJD188,28800 UYU
20 FJD376,57600 UYU
50 FJD941,44000 UYU
100 FJD1.882,88000 UYU
250 FJD4.707,20000 UYU
500 FJD9.414,40000 UYU
1000 FJD18.828,80000 UYU
2000 FJD37.657,60000 UYU
5000 FJD94.144,00000 UYU
10000 FJD188.288,00000 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Fiji Doları
1 UYU0,05311 FJD
5 UYU0,26555 FJD
10 UYU0,53110 FJD
20 UYU1,06220 FJD
50 UYU2,65551 FJD
100 UYU5,31101 FJD
250 UYU13,27753 FJD
500 UYU26,55505 FJD
1000 UYU53,11010 FJD
2000 UYU106,22020 FJD
5000 UYU265,55050 FJD
10000 UYU531,10100 FJD