5.000 Fiji dolarından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile FJD → USD çevirin

1,000FJ$ FJD = 0,4389$ USD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → USD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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USD
1 FJD → USDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,44810,4573
Düşük0,43600,4360
Ortalama0,44180,4472
Değişim-2.04%-1.77%
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1 FJD → USD istatistikleri

FJD → USD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4481, en düşük 0,4360 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4418 oldu. FJD → USD kurundaki değişiklik -2.04 değerindeydi.

FJD → USD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4573, en düşük 0,4360 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4472 oldu. FJD → USD kurundaki değişiklik -1.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - USD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / ABD Doları
1 FJD0,43890 USD
5 FJD2,19450 USD
10 FJD4,38900 USD
20 FJD8,77800 USD
50 FJD21,94500 USD
100 FJD43,89000 USD
250 FJD109,72500 USD
500 FJD219,45000 USD
1000 FJD438,90000 USD
2000 FJD877,80000 USD
5000 FJD2.194,50000 USD
10000 FJD4.389,00000 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Fiji Doları
1 USD2,27842 FJD
5 USD11,39210 FJD
10 USD22,78420 FJD
20 USD45,56840 FJD
50 USD113,92100 FJD
100 USD227,84200 FJD
250 USD569,60500 FJD
500 USD1.139,21000 FJD
1000 USD2.278,42000 FJD
2000 USD4.556,84000 FJD
5000 USD11.392,10000 FJD
10000 USD22.784,20000 FJD