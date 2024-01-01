1 Fiji dolarından Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile FJD → TND çevirin

1,000FJ$ FJD = 1,386DT TND

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

FJD → TND çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

TND
1 FJD → TNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,39251,3925
Düşük1,36121,3563
Ortalama1,37421,3727
Değişim0.23%1.19%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 FJD → TND istatistikleri

FJD → TND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,3925, en düşük 1,3612 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,3742 oldu. FJD → TND kurundaki değişiklik 0.23 değerindeydi.

FJD → TND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,3925, en düşük 1,3563 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,3727 oldu. FJD → TND kurundaki değişiklik 1.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - TND tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fiji dolarından Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Tunus Dinarı
1 FJD1,38611 TND
5 FJD6,93055 TND
10 FJD13,86110 TND
20 FJD27,72220 TND
50 FJD69,30550 TND
100 FJD138,61100 TND
250 FJD346,52750 TND
500 FJD693,05500 TND
1000 FJD1.386,11000 TND
2000 FJD2.772,22000 TND
5000 FJD6.930,55000 TND
10000 FJD13.861,10000 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Fiji Doları
1 TND0,72144 FJD
5 TND3,60721 FJD
10 TND7,21442 FJD
20 TND14,42884 FJD
50 TND36,07210 FJD
100 TND72,14420 FJD
250 TND180,36050 FJD
500 TND360,72100 FJD
1000 TND721,44200 FJD
2000 TND1.442,88400 FJD
5000 TND3.607,21000 FJD
10000 TND7.214,42000 FJD