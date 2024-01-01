2.000 Fiji dolarından Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile FJD → TJS çevirin

1,000FJ$ FJD = 4,687SM TJS

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → TJS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TJS
1 FJD → TJSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,77744,8835
Düşük4,65574,6557
Ortalama4,71224,7618
Değişim-1.90%-1.00%
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1 FJD → TJS istatistikleri

FJD → TJS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,7774, en düşük 4,6557 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,7122 oldu. FJD → TJS kurundaki değişiklik -1.90 değerindeydi.

FJD → TJS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,8835, en düşük 4,6557 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,7618 oldu. FJD → TJS kurundaki değişiklik -1.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - TJS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

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FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Tacikistan Somonu
1 FJD4,68662 TJS
5 FJD23,43310 TJS
10 FJD46,86620 TJS
20 FJD93,73240 TJS
50 FJD234,33100 TJS
100 FJD468,66200 TJS
250 FJD1.171,65500 TJS
500 FJD2.343,31000 TJS
1000 FJD4.686,62000 TJS
2000 FJD9.373,24000 TJS
5000 FJD23.433,10000 TJS
10000 FJD46.866,20000 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Fiji Doları
1 TJS0,21337 FJD
5 TJS1,06687 FJD
10 TJS2,13373 FJD
20 TJS4,26746 FJD
50 TJS10,66865 FJD
100 TJS21,33730 FJD
250 TJS53,34325 FJD
500 TJS106,68650 FJD
1000 TJS213,37300 FJD
2000 TJS426,74600 FJD
5000 TJS1.066,86500 FJD
10000 TJS2.133,73000 FJD