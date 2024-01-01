1 Fiji dolarından Surinam dolarına

Reel döviz kuru ile FJD → SRD çevirin

1,000FJ$ FJD = 15,56$ SRD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → SRD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SRD
1 FJD → SRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek15,638915,6389
Düşük14,520312,9149
Ortalama15,075914,0017
Değişim5.44%20.13%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 FJD → SRD istatistikleri

FJD → SRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 15,6389, en düşük 14,5203 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 15,0759 oldu. FJD → SRD kurundaki değişiklik 5.44 değerindeydi.

FJD → SRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 15,6389, en düşük 12,9149 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 14,0017 oldu. FJD → SRD kurundaki değişiklik 20.13 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - SRD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Surinam dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → SRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

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FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Surinam Doları
1 FJD15,56000 SRD
5 FJD77,80000 SRD
10 FJD155,60000 SRD
20 FJD311,20000 SRD
50 FJD778,00000 SRD
100 FJD1.556,00000 SRD
250 FJD3.890,00000 SRD
500 FJD7.780,00000 SRD
1000 FJD15.560,00000 SRD
2000 FJD31.120,00000 SRD
5000 FJD77.800,00000 SRD
10000 FJD155.600,00000 SRD
Çevrim kurları Surinam Doları / Fiji Doları
1 SRD0,06427 FJD
5 SRD0,32134 FJD
10 SRD0,64267 FJD
20 SRD1,28535 FJD
50 SRD3,21337 FJD
100 SRD6,42673 FJD
250 SRD16,06683 FJD
500 SRD32,13365 FJD
1000 SRD64,26730 FJD
2000 SRD128,53460 FJD
5000 SRD321,33650 FJD
10000 SRD642,67300 FJD