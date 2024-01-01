bin Fiji dolarından Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile FJD → PEN çevirin

1,000FJ$ FJD = 1,669S/. PEN

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

FJD → PEN çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

PEN
1 FJD → PENSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,68291,7130
Düşük1,65321,6532
Ortalama1,66701,6823
Değişim-0.82%-0.02%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 FJD → PEN istatistikleri

FJD → PEN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,6829, en düşük 1,6532 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,6670 oldu. FJD → PEN kurundaki değişiklik -0.82 değerindeydi.

FJD → PEN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,7130, en düşük 1,6532 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,6823 oldu. FJD → PEN kurundaki değişiklik -0.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - PEN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fiji dolarından Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Peru Nuevo Solü
1 FJD1,66914 PEN
5 FJD8,34570 PEN
10 FJD16,69140 PEN
20 FJD33,38280 PEN
50 FJD83,45700 PEN
100 FJD166,91400 PEN
250 FJD417,28500 PEN
500 FJD834,57000 PEN
1000 FJD1.669,14000 PEN
2000 FJD3.338,28000 PEN
5000 FJD8.345,70000 PEN
10000 FJD16.691,40000 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Fiji Doları
1 PEN0,59911 FJD
5 PEN2,99556 FJD
10 PEN5,99112 FJD
20 PEN11,98224 FJD
50 PEN29,95560 FJD
100 PEN59,91120 FJD
250 PEN149,77800 FJD
500 PEN299,55600 FJD
1000 PEN599,11200 FJD
2000 PEN1.198,22400 FJD
5000 PEN2.995,56000 FJD
10000 PEN5.991,12000 FJD