5 Fiji dolarından Umman riyaline

Reel döviz kuru ile FJD → OMR çevirin

1,000FJ$ FJD = 0,1690ر.ع. OMR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

FJD → OMR çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

OMR
1 FJD → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,17250,1760
Düşük0,16790,1679
Ortalama0,17010,1722
Değişim-2.03%-1.76%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 FJD → OMR istatistikleri

FJD → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1725, en düşük 0,1679 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1701 oldu. FJD → OMR kurundaki değişiklik -2.03 değerindeydi.

FJD → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1760, en düşük 0,1679 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1722 oldu. FJD → OMR kurundaki değişiklik -1.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - OMR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fiji dolarından Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Umman Riyali
1 FJD0,16899 OMR
5 FJD0,84496 OMR
10 FJD1,68992 OMR
20 FJD3,37984 OMR
50 FJD8,44960 OMR
100 FJD16,89920 OMR
250 FJD42,24800 OMR
500 FJD84,49600 OMR
1000 FJD168,99200 OMR
2000 FJD337,98400 OMR
5000 FJD844,96000 OMR
10000 FJD1.689,92000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Fiji Doları
1 OMR5,91744 FJD
5 OMR29,58720 FJD
10 OMR59,17440 FJD
20 OMR118,34880 FJD
50 OMR295,87200 FJD
100 OMR591,74400 FJD
250 OMR1.479,36000 FJD
500 OMR2.958,72000 FJD
1000 OMR5.917,44000 FJD
2000 OMR11.834,88000 FJD
5000 OMR29.587,20000 FJD
10000 OMR59.174,40000 FJD