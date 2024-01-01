250 Fiji dolarından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile FJD → MUR çevirin

1,000FJ$ FJD = 20,72₨ MUR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → MUR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MUR
1 FJD → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek20,824021,0808
Düşük20,239020,2390
Ortalama20,478820,6564
Değişim-0.50%0.22%
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1 FJD → MUR istatistikleri

FJD → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 20,8240, en düşük 20,2390 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 20,4788 oldu. FJD → MUR kurundaki değişiklik -0.50 değerindeydi.

FJD → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 21,0808, en düşük 20,2390 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 20,6564 oldu. FJD → MUR kurundaki değişiklik 0.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - MUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

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FJD → AUD

FJD → EUR

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FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Mauritius Rupisi
1 FJD20,71940 MUR
5 FJD103,59700 MUR
10 FJD207,19400 MUR
20 FJD414,38800 MUR
50 FJD1.035,97000 MUR
100 FJD2.071,94000 MUR
250 FJD5.179,85000 MUR
500 FJD10.359,70000 MUR
1000 FJD20.719,40000 MUR
2000 FJD41.438,80000 MUR
5000 FJD103.597,00000 MUR
10000 FJD207.194,00000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Fiji Doları
1 MUR0,04826 FJD
5 MUR0,24132 FJD
10 MUR0,48264 FJD
20 MUR0,96528 FJD
50 MUR2,41320 FJD
100 MUR4,82640 FJD
250 MUR12,06600 FJD
500 MUR24,13200 FJD
1000 MUR48,26400 FJD
2000 MUR96,52800 FJD
5000 MUR241,32000 FJD
10000 MUR482,64000 FJD