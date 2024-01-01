10 Fiji dolarından Moğol tugrikine

Reel döviz kuru ile FJD → MNT çevirin

1,000FJ$ FJD = 1.498₮ MNT

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

FJD → MNT çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

MNT
1 FJD → MNTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.521,74001.548,8800
Düşük1.488,36001.488,3600
Ortalama1.503,41331.515,9270
Değişim-1.41%-0.77%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 FJD → MNT istatistikleri

FJD → MNT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.521,7400, en düşük 1.488,3600 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.503,4133 oldu. FJD → MNT kurundaki değişiklik -1.41 değerindeydi.

FJD → MNT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.548,8800, en düşük 1.488,3600 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.515,9270 oldu. FJD → MNT kurundaki değişiklik -0.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - MNT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fiji dolarından Moğol tugrikine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MNT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → MNT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Moğol Tugriki
1 FJD1.498,40000 MNT
5 FJD7.492,00000 MNT
10 FJD14.984,00000 MNT
20 FJD29.968,00000 MNT
50 FJD74.920,00000 MNT
100 FJD149.840,00000 MNT
250 FJD374.600,00000 MNT
500 FJD749.200,00000 MNT
1000 FJD1.498.400,00000 MNT
2000 FJD2.996.800,00000 MNT
5000 FJD7.492.000,00000 MNT
10000 FJD14.984.000,00000 MNT
Çevrim kurları Moğol Tugriki / Fiji Doları
1 MNT0,00067 FJD
5 MNT0,00334 FJD
10 MNT0,00667 FJD
20 MNT0,01335 FJD
50 MNT0,03337 FJD
100 MNT0,06674 FJD
250 MNT0,16684 FJD
500 MNT0,33369 FJD
1000 MNT0,66738 FJD
2000 MNT1,33475 FJD
5000 MNT3,33688 FJD
10000 MNT6,67376 FJD