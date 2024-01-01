1 Fiji dolarından Japon yenine

Reel döviz kuru ile FJD → JPY çevirin

1,000FJ$ FJD = 67,75¥ JPY

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → JPY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JPY
1 FJD → JPYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek68,238468,2384
Düşük66,405263,2592
Ortalama67,460165,9845
Değişim1.12%3.38%
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1 FJD → JPY istatistikleri

FJD → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 68,2384, en düşük 66,4052 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 67,4601 oldu. FJD → JPY kurundaki değişiklik 1.12 değerindeydi.

FJD → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 68,2384, en düşük 63,2592 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 65,9845 oldu. FJD → JPY kurundaki değişiklik 3.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - JPY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

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FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Japon Yeni
1 FJD67,74860 JPY
5 FJD338,74300 JPY
10 FJD677,48600 JPY
20 FJD1.354,97200 JPY
50 FJD3.387,43000 JPY
100 FJD6.774,86000 JPY
250 FJD16.937,15000 JPY
500 FJD33.874,30000 JPY
1000 FJD67.748,60000 JPY
2000 FJD135.497,20000 JPY
5000 FJD338.743,00000 JPY
10000 FJD677.486,00000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Fiji Doları
100 JPY1,47605 FJD
1000 JPY14,76050 FJD
1500 JPY22,14075 FJD
2000 JPY29,52100 FJD
3000 JPY44,28150 FJD
5000 JPY73,80250 FJD
5400 JPY79,70670 FJD
10000 JPY147,60500 FJD
15000 JPY221,40750 FJD
20000 JPY295,21000 FJD
25000 JPY369,01250 FJD
30000 JPY442,81500 FJD