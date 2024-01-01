10 Fiji dolarından Honduras lempirasına

Reel döviz kuru ile FJD → HNL çevirin

1,000FJ$ FJD = 11,06L HNL

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → HNL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HNL
1 FJD → HNLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek11,242811,3709
Düşük10,973810,9738
Ortalama11,102211,1514
Değişim-1.51%-0.13%
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1 FJD → HNL istatistikleri

FJD → HNL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 11,2428, en düşük 10,9738 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 11,1022 oldu. FJD → HNL kurundaki değişiklik -1.51 değerindeydi.

FJD → HNL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 11,3709, en düşük 10,9738 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 11,1514 oldu. FJD → HNL kurundaki değişiklik -0.13 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - HNL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Honduras lempirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HNL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → HNL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Honduras Lempirası
1 FJD11,06190 HNL
5 FJD55,30950 HNL
10 FJD110,61900 HNL
20 FJD221,23800 HNL
50 FJD553,09500 HNL
100 FJD1.106,19000 HNL
250 FJD2.765,47500 HNL
500 FJD5.530,95000 HNL
1000 FJD11.061,90000 HNL
2000 FJD22.123,80000 HNL
5000 FJD55.309,50000 HNL
10000 FJD110.619,00000 HNL
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Fiji Doları
1 HNL0,09040 FJD
5 HNL0,45200 FJD
10 HNL0,90400 FJD
20 HNL1,80801 FJD
50 HNL4,52002 FJD
100 HNL9,04004 FJD
250 HNL22,60010 FJD
500 HNL45,20020 FJD
1000 HNL90,40040 FJD
2000 HNL180,80080 FJD
5000 HNL452,00200 FJD
10000 HNL904,00400 FJD