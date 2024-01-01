100 Fiji dolarından Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile FJD → GYD çevirin

1,000FJ$ FJD = 91,82GY$ GYD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → GYD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GYD
1 FJD → GYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek93,732195,6567
Düşük91,058691,0586
Ortalama92,344593,4224
Değişim-2.04%-1.72%
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1 FJD → GYD istatistikleri

FJD → GYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 93,7321, en düşük 91,0586 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 92,3445 oldu. FJD → GYD kurundaki değişiklik -2.04 değerindeydi.

FJD → GYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 95,6567, en düşük 91,0586 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 93,4224 oldu. FJD → GYD kurundaki değişiklik -1.72 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - GYD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Guyana Doları
1 FJD91,81790 GYD
5 FJD459,08950 GYD
10 FJD918,17900 GYD
20 FJD1.836,35800 GYD
50 FJD4.590,89500 GYD
100 FJD9.181,79000 GYD
250 FJD22.954,47500 GYD
500 FJD45.908,95000 GYD
1000 FJD91.817,90000 GYD
2000 FJD183.635,80000 GYD
5000 FJD459.089,50000 GYD
10000 FJD918.179,00000 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / Fiji Doları
1 GYD0,01089 FJD
5 GYD0,05446 FJD
10 GYD0,10891 FJD
20 GYD0,21782 FJD
50 GYD0,54456 FJD
100 GYD1,08911 FJD
250 GYD2,72278 FJD
500 GYD5,44555 FJD
1000 GYD10,89110 FJD
2000 GYD21,78220 FJD
5000 GYD54,45550 FJD
10000 GYD108,91100 FJD