5.000 Fiji dolarından İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile FJD → GBP çevirin

1,000FJ$ FJD = 0,3478£ GBP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → GBP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GBP
1 FJD → GBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,34780,3478
Düşük0,33720,3372
Ortalama0,34220,3418
Değişim1.30%1.12%
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1 FJD → GBP istatistikleri

FJD → GBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3478, en düşük 0,3372 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3422 oldu. FJD → GBP kurundaki değişiklik 1.30 değerindeydi.

FJD → GBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3478, en düşük 0,3372 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3418 oldu. FJD → GBP kurundaki değişiklik 1.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - GBP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / İngiliz Pound Sterlini
1 FJD0,34778 GBP
5 FJD1,73891 GBP
10 FJD3,47781 GBP
20 FJD6,95562 GBP
50 FJD17,38905 GBP
100 FJD34,77810 GBP
250 FJD86,94525 GBP
500 FJD173,89050 GBP
1000 FJD347,78100 GBP
2000 FJD695,56200 GBP
5000 FJD1.738,90500 GBP
10000 FJD3.477,81000 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Fiji Doları
1 GBP2,87537 FJD
5 GBP14,37685 FJD
10 GBP28,75370 FJD
20 GBP57,50740 FJD
50 GBP143,76850 FJD
100 GBP287,53700 FJD
250 GBP718,84250 FJD
500 GBP1.437,68500 FJD
1000 GBP2.875,37000 FJD
2000 GBP5.750,74000 FJD
5000 GBP14.376,85000 FJD
10000 GBP28.753,70000 FJD