1 Fiji dolarından Cibuti frangına

Reel döviz kuru ile FJD → DJF çevirin

1,000FJ$ FJD = 77,95Fdj DJF

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → DJF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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DJF
1 FJD → DJFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek79,646781,3205
Düşük77,532177,5321
Ortalama78,568479,5169
Değişim-2.13%-1.90%
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1 FJD → DJF istatistikleri

FJD → DJF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 79,6467, en düşük 77,5321 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 78,5684 oldu. FJD → DJF kurundaki değişiklik -2.13 değerindeydi.

FJD → DJF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 81,3205, en düşük 77,5321 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 79,5169 oldu. FJD → DJF kurundaki değişiklik -1.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - DJF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Cibuti Frangı
1 FJD77,95080 DJF
5 FJD389,75400 DJF
10 FJD779,50800 DJF
20 FJD1.559,01600 DJF
50 FJD3.897,54000 DJF
100 FJD7.795,08000 DJF
250 FJD19.487,70000 DJF
500 FJD38.975,40000 DJF
1000 FJD77.950,80000 DJF
2000 FJD155.901,60000 DJF
5000 FJD389.754,00000 DJF
10000 FJD779.508,00000 DJF
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Fiji Doları
1 DJF0,01283 FJD
5 DJF0,06414 FJD
10 DJF0,12829 FJD
20 DJF0,25657 FJD
50 DJF0,64143 FJD
100 DJF1,28286 FJD
250 DJF3,20715 FJD
500 DJF6,41430 FJD
1000 DJF12,82860 FJD
2000 DJF25,65720 FJD
5000 DJF64,14300 FJD
10000 DJF128,28600 FJD