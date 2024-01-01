bin Fiji dolarından Brezilya realine

Reel döviz kuru ile FJD → BRL çevirin

1,000FJ$ FJD = 2,544R$ BRL

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → BRL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BRL
1 FJD → BRLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,59322,5932
Düşük2,49862,4156
Ortalama2,53822,5077
Değişim-0.26%5.32%
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1 FJD → BRL istatistikleri

FJD → BRL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,5932, en düşük 2,4986 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,5382 oldu. FJD → BRL kurundaki değişiklik -0.26 değerindeydi.

FJD → BRL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,5932, en düşük 2,4156 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,5077 oldu. FJD → BRL kurundaki değişiklik 5.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - BRL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Brezilya Reali
1 FJD2,54404 BRL
5 FJD12,72020 BRL
10 FJD25,44040 BRL
20 FJD50,88080 BRL
50 FJD127,20200 BRL
100 FJD254,40400 BRL
250 FJD636,01000 BRL
500 FJD1.272,02000 BRL
1000 FJD2.544,04000 BRL
2000 FJD5.088,08000 BRL
5000 FJD12.720,20000 BRL
10000 FJD25.440,40000 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Fiji Doları
1 BRL0,39308 FJD
5 BRL1,96538 FJD
10 BRL3,93076 FJD
20 BRL7,86152 FJD
50 BRL19,65380 FJD
100 BRL39,30760 FJD
250 BRL98,26900 FJD
500 BRL196,53800 FJD
1000 BRL393,07600 FJD
2000 BRL786,15200 FJD
5000 BRL1.965,38000 FJD
10000 BRL3.930,76000 FJD