20 Fiji dolarından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile FJD → BGN çevirin

1,000FJ$ FJD = 0,8148лв BGN

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

FJD → BGN çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

BGN
1 FJD → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,81490,8149
Düşük0,78980,7848
Ortalama0,80260,7975
Değişim1.03%3.36%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 FJD → BGN istatistikleri

FJD → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8149, en düşük 0,7898 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8026 oldu. FJD → BGN kurundaki değişiklik 1.03 değerindeydi.

FJD → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8149, en düşük 0,7848 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7975 oldu. FJD → BGN kurundaki değişiklik 3.36 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - BGN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fiji dolarından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Bulgar Levası
1 FJD0,81482 BGN
5 FJD4,07409 BGN
10 FJD8,14818 BGN
20 FJD16,29636 BGN
50 FJD40,74090 BGN
100 FJD81,48180 BGN
250 FJD203,70450 BGN
500 FJD407,40900 BGN
1000 FJD814,81800 BGN
2000 FJD1.629,63600 BGN
5000 FJD4.074,09000 BGN
10000 FJD8.148,18000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Fiji Doları
1 BGN1,22727 FJD
5 BGN6,13635 FJD
10 BGN12,27270 FJD
20 BGN24,54540 FJD
50 BGN61,36350 FJD
100 BGN122,72700 FJD
250 BGN306,81750 FJD
500 BGN613,63500 FJD
1000 BGN1.227,27000 FJD
2000 BGN2.454,54000 FJD
5000 BGN6.136,35000 FJD
10000 BGN12.272,70000 FJD