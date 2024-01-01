1 Fiji dolarından Arjantin pesosuna

Reel döviz kuru ile FJD → ARS çevirin

1,000FJ$ FJD = 438,2$ ARS

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → ARS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ARS
1 FJD → ARSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek443,8520443,8520
Düşük433,3630421,4590
Ortalama437,4292434,2089
Değişim-0.28%3.97%
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1 FJD → ARS istatistikleri

FJD → ARS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 443,8520, en düşük 433,3630 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 437,4292 oldu. FJD → ARS kurundaki değişiklik -0.28 değerindeydi.

FJD → ARS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 443,8520, en düşük 421,4590 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 434,2089 oldu. FJD → ARS kurundaki değişiklik 3.97 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - ARS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

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Fiji dolarından Arjantin pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ARS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → ARS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Arjantin Pesosu
1 FJD438,18500 ARS
5 FJD2.190,92500 ARS
10 FJD4.381,85000 ARS
20 FJD8.763,70000 ARS
50 FJD21.909,25000 ARS
100 FJD43.818,50000 ARS
250 FJD109.546,25000 ARS
500 FJD219.092,50000 ARS
1000 FJD438.185,00000 ARS
2000 FJD876.370,00000 ARS
5000 FJD2.190.925,00000 ARS
10000 FJD4.381.850,00000 ARS
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Fiji Doları
1 ARS0,00228 FJD
5 ARS0,01141 FJD
10 ARS0,02282 FJD
20 ARS0,04564 FJD
50 ARS0,11411 FJD
100 ARS0,22821 FJD
250 ARS0,57054 FJD
500 ARS1,14107 FJD
1000 ARS2,28214 FJD
2000 ARS4,56428 FJD
5000 ARS11,41070 FJD
10000 ARS22,82140 FJD