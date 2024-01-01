100 Etiyopya birrinden Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile ETB → TZS çevirin

1,000Br ETB = 21,77tzs TZS

20:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → TZS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TZS
1 ETB → TZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek23,364125,1850
Düşük21,734721,7347
Ortalama22,347023,2223
Değişim-5.26%-12.18%
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1 ETB → TZS istatistikleri

ETB → TZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 23,3641, en düşük 21,7347 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 22,3470 oldu. ETB → TZS kurundaki değişiklik -5.26 değerindeydi.

ETB → TZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 25,1850, en düşük 21,7347 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 23,2223 oldu. ETB → TZS kurundaki değişiklik -12.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - TZS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Tanzanya Şilini
1 ETB21,77020 TZS
5 ETB108,85100 TZS
10 ETB217,70200 TZS
20 ETB435,40400 TZS
50 ETB1.088,51000 TZS
100 ETB2.177,02000 TZS
250 ETB5.442,55000 TZS
500 ETB10.885,10000 TZS
1000 ETB21.770,20000 TZS
2000 ETB43.540,40000 TZS
5000 ETB108.851,00000 TZS
10000 ETB217.702,00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Etiyopya Birri
1 TZS0,04593 ETB
5 TZS0,22967 ETB
10 TZS0,45934 ETB
20 TZS0,91869 ETB
50 TZS2,29672 ETB
100 TZS4,59343 ETB
250 TZS11,48358 ETB
500 TZS22,96715 ETB
1000 TZS45,93430 ETB
2000 TZS91,86860 ETB
5000 TZS229,67150 ETB
10000 TZS459,34300 ETB