2.000 Etiyopya birrinden Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile ETB → MYR çevirin

1,000Br ETB = 0,03668RM MYR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → MYR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MYR
1 ETB → MYRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03730,0408
Düşük0,03570,0347
Ortalama0,03630,0370
Değişim0.87%-8.72%
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1 ETB → MYR istatistikleri

ETB → MYR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0373, en düşük 0,0357 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0363 oldu. ETB → MYR kurundaki değişiklik 0.87 değerindeydi.

ETB → MYR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0408, en düşük 0,0347 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0370 oldu. ETB → MYR kurundaki değişiklik -8.72 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - MYR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Malezya Ringiti
1 ETB0,03668 MYR
5 ETB0,18339 MYR
10 ETB0,36679 MYR
20 ETB0,73357 MYR
50 ETB1,83394 MYR
100 ETB3,66787 MYR
250 ETB9,16968 MYR
500 ETB18,33935 MYR
1000 ETB36,67870 MYR
2000 ETB73,35740 MYR
5000 ETB183,39350 MYR
10000 ETB366,78700 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Etiyopya Birri
1 MYR27,26370 ETB
5 MYR136,31850 ETB
10 MYR272,63700 ETB
20 MYR545,27400 ETB
50 MYR1.363,18500 ETB
100 MYR2.726,37000 ETB
250 MYR6.815,92500 ETB
500 MYR13.631,85000 ETB
1000 MYR27.263,70000 ETB
2000 MYR54.527,40000 ETB
5000 MYR136.318,50000 ETB
10000 MYR272.637,00000 ETB