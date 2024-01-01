100 Etiyopya birrinden Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile ETB → MAD çevirin

1,000Br ETB = 0,08207د.م. MAD

21:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → MAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MAD
1 ETB → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08490,0907
Düşük0,08030,0803
Ortalama0,08200,0839
Değişim-2.11%-7.92%
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1 ETB → MAD istatistikleri

ETB → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0849, en düşük 0,0803 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0820 oldu. ETB → MAD kurundaki değişiklik -2.11 değerindeydi.

ETB → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0907, en düşük 0,0803 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0839 oldu. ETB → MAD kurundaki değişiklik -7.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - MAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Fas Dirhemi
1 ETB0,08207 MAD
5 ETB0,41037 MAD
10 ETB0,82073 MAD
20 ETB1,64146 MAD
50 ETB4,10365 MAD
100 ETB8,20730 MAD
250 ETB20,51825 MAD
500 ETB41,03650 MAD
1000 ETB82,07300 MAD
2000 ETB164,14600 MAD
5000 ETB410,36500 MAD
10000 ETB820,73000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Etiyopya Birri
1 MAD12,18430 ETB
5 MAD60,92150 ETB
10 MAD121,84300 ETB
20 MAD243,68600 ETB
50 MAD609,21500 ETB
100 MAD1.218,43000 ETB
250 MAD3.046,07500 ETB
500 MAD6.092,15000 ETB
1000 MAD12.184,30000 ETB
2000 MAD24.368,60000 ETB
5000 MAD60.921,50000 ETB
10000 MAD121.843,00000 ETB