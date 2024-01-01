5 Etiyopya birrinden Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile ETB → KZT çevirin

1,000Br ETB = 4,072₸ KZT

20:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → KZT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KZT
1 ETB → KZTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,16594,4737
Düşük3,99293,9929
Ortalama4,05894,1513
Değişim-0.11%-7.13%
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1 ETB → KZT istatistikleri

ETB → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,1659, en düşük 3,9929 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,0589 oldu. ETB → KZT kurundaki değişiklik -0.11 değerindeydi.

ETB → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,4737, en düşük 3,9929 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,1513 oldu. ETB → KZT kurundaki değişiklik -7.13 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - KZT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Kazakistan Tengesi
1 ETB4,07188 KZT
5 ETB20,35940 KZT
10 ETB40,71880 KZT
20 ETB81,43760 KZT
50 ETB203,59400 KZT
100 ETB407,18800 KZT
250 ETB1.017,97000 KZT
500 ETB2.035,94000 KZT
1000 ETB4.071,88000 KZT
2000 ETB8.143,76000 KZT
5000 ETB20.359,40000 KZT
10000 ETB40.718,80000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Etiyopya Birri
1 KZT0,24559 ETB
5 KZT1,22794 ETB
10 KZT2,45587 ETB
20 KZT4,91174 ETB
50 KZT12,27935 ETB
100 KZT24,55870 ETB
250 KZT61,39675 ETB
500 KZT122,79350 ETB
1000 KZT245,58700 ETB
2000 KZT491,17400 ETB
5000 KZT1.227,93500 ETB
10000 KZT2.455,87000 ETB