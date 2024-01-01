50 Etiyopya birrinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile ETB → KES çevirin

1,000Br ETB = 1,060Ksh KES

20:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

ETB → KES çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

KES
1 ETB → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,10731,2034
Düşük1,05531,0553
Ortalama1,07021,1053
Değişim-2.57%-10.39%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 ETB → KES istatistikleri

ETB → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,1073, en düşük 1,0553 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0702 oldu. ETB → KES kurundaki değişiklik -2.57 değerindeydi.

ETB → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,2034, en düşük 1,0553 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,1053 oldu. ETB → KES kurundaki değişiklik -10.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - KES tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Etiyopya birrinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Kenya Şilini
1 ETB1,06040 KES
5 ETB5,30200 KES
10 ETB10,60400 KES
20 ETB21,20800 KES
50 ETB53,02000 KES
100 ETB106,04000 KES
250 ETB265,10000 KES
500 ETB530,20000 KES
1000 ETB1.060,40000 KES
2000 ETB2.120,80000 KES
5000 ETB5.302,00000 KES
10000 ETB10.604,00000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Etiyopya Birri
1 KES0,94304 ETB
5 KES4,71522 ETB
10 KES9,43044 ETB
20 KES18,86088 ETB
50 KES47,15220 ETB
100 KES94,30440 ETB
250 KES235,76100 ETB
500 KES471,52200 ETB
1000 KES943,04400 ETB
2000 KES1.886,08800 ETB
5000 KES4.715,22000 ETB
10000 KES9.430,44000 ETB