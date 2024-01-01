5.000 Etiyopya birrinden Hindistan rupisine
Reel döviz kuru ile ETB → INR çevirin
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ETB → INR çevrim grafiği
1 ETB = 0,69219 INR
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|1 ETB → INR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,7203
|0,7829
|Düşük
|0,6897
|0,6897
|Ortalama
|0,6984
|0,7199
|Değişim
|-2.50%
|-10.01%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 ETB → INR istatistikleri
ETB → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7203, en düşük 0,6897 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6984 oldu. ETB → INR kurundaki değişiklik -2.50 değerindeydi.
ETB → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7829, en düşük 0,6897 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7199 oldu. ETB → INR kurundaki değişiklik -10.01 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Etiyopya birrinden Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Etiyopya Birri
|1 INR
|1,44469 ETB
|5 INR
|7,22345 ETB
|10 INR
|14,44690 ETB
|20 INR
|28,89380 ETB
|50 INR
|72,23450 ETB
|100 INR
|144,46900 ETB
|250 INR
|361,17250 ETB
|300 INR
|433,40700 ETB
|500 INR
|722,34500 ETB
|600 INR
|866,81400 ETB
|1000 INR
|1.444,69000 ETB
|2000 INR
|2.889,38000 ETB
|5000 INR
|7.223,45000 ETB
|10000 INR
|14.446,90000 ETB
|25000 INR
|36.117,25000 ETB
|50000 INR
|72.234,50000 ETB
|100000 INR
|144.469,00000 ETB
|1000000 INR
|1.444.690,00000 ETB
|1000000000 INR
|1.444.690.000,00000 ETB