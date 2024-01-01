5.000 Etiyopya birrinden Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile ETB → INR çevirin

1,000Br ETB = 0,6922₹ INR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → INR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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INR
1 ETB → INRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,72030,7829
Düşük0,68970,6897
Ortalama0,69840,7199
Değişim-2.50%-10.01%
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1 ETB → INR istatistikleri

ETB → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7203, en düşük 0,6897 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6984 oldu. ETB → INR kurundaki değişiklik -2.50 değerindeydi.

ETB → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7829, en düşük 0,6897 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7199 oldu. ETB → INR kurundaki değişiklik -10.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - INR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Hindistan Rupisi
1 ETB0,69219 INR
5 ETB3,46096 INR
10 ETB6,92192 INR
20 ETB13,84384 INR
50 ETB34,60960 INR
100 ETB69,21920 INR
250 ETB173,04800 INR
500 ETB346,09600 INR
1000 ETB692,19200 INR
2000 ETB1.384,38400 INR
5000 ETB3.460,96000 INR
10000 ETB6.921,92000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Etiyopya Birri
1 INR1,44469 ETB
5 INR7,22345 ETB
10 INR14,44690 ETB
20 INR28,89380 ETB
50 INR72,23450 ETB
100 INR144,46900 ETB
250 INR361,17250 ETB
300 INR433,40700 ETB
500 INR722,34500 ETB
600 INR866,81400 ETB
1000 INR1.444,69000 ETB
2000 INR2.889,38000 ETB
5000 INR7.223,45000 ETB
10000 INR14.446,90000 ETB
25000 INR36.117,25000 ETB
50000 INR72.234,50000 ETB
100000 INR144.469,00000 ETB
1000000 INR1.444.690,00000 ETB
1000000000 INR1.444.690.000,00000 ETB