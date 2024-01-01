50 Etiyopya birrinden Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile ETB → IMP çevirin

1,000Br ETB = 0,006496£ IMP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → IMP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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IMP
1 ETB → IMPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00660,0071
Düşük0,00630,0062
Ortalama0,00640,0066
Değişim0.40%-8.00%
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1 ETB → IMP istatistikleri

ETB → IMP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0066, en düşük 0,0063 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0064 oldu. ETB → IMP kurundaki değişiklik 0.40 değerindeydi.

ETB → IMP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0071, en düşük 0,0062 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0066 oldu. ETB → IMP kurundaki değişiklik -8.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - IMP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Man Adası poundu
1 ETB0,00650 IMP
5 ETB0,03248 IMP
10 ETB0,06496 IMP
20 ETB0,12992 IMP
50 ETB0,32481 IMP
100 ETB0,64962 IMP
250 ETB1,62405 IMP
500 ETB3,24810 IMP
1000 ETB6,49620 IMP
2000 ETB12,99240 IMP
5000 ETB32,48100 IMP
10000 ETB64,96200 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Etiyopya Birri
1 IMP153,93600 ETB
5 IMP769,68000 ETB
10 IMP1.539,36000 ETB
20 IMP3.078,72000 ETB
50 IMP7.696,80000 ETB
100 IMP15.393,60000 ETB
250 IMP38.484,00000 ETB
500 IMP76.968,00000 ETB
1000 IMP153.936,00000 ETB
2000 IMP307.872,00000 ETB
5000 IMP769.680,00000 ETB
10000 IMP1.539.360,00000 ETB