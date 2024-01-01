250 Etiyopya birrinden Gana sedisine

Reel döviz kuru ile ETB → GHS çevirin

1,000Br ETB = 0,1301GH¢ GHS

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → GHS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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GHS
1 ETB → GHSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,13830,1448
Düşük0,13010,1301
Ortalama0,13460,1360
Değişim-3.58%-8.62%
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1 ETB → GHS istatistikleri

ETB → GHS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1383, en düşük 0,1301 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1346 oldu. ETB → GHS kurundaki değişiklik -3.58 değerindeydi.

ETB → GHS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1448, en düşük 0,1301 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1360 oldu. ETB → GHS kurundaki değişiklik -8.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - GHS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Gana Sedisi
1 ETB0,13010 GHS
5 ETB0,65052 GHS
10 ETB1,30104 GHS
20 ETB2,60208 GHS
50 ETB6,50520 GHS
100 ETB13,01040 GHS
250 ETB32,52600 GHS
500 ETB65,05200 GHS
1000 ETB130,10400 GHS
2000 ETB260,20800 GHS
5000 ETB650,52000 GHS
10000 ETB1.301,04000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Etiyopya Birri
1 GHS7,68617 ETB
5 GHS38,43085 ETB
10 GHS76,86170 ETB
20 GHS153,72340 ETB
50 GHS384,30850 ETB
100 GHS768,61700 ETB
250 GHS1.921,54250 ETB
500 GHS3.843,08500 ETB
1000 GHS7.686,17000 ETB
2000 GHS15.372,34000 ETB
5000 GHS38.430,85000 ETB
10000 GHS76.861,70000 ETB