50 Etiyopya birrinden Euroya

Reel döviz kuru ile ETB → EUR çevirin

1,000Br ETB = 0,007779€ EUR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → EUR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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EUR
1 ETB → EURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00790,0084
Düşük0,00760,0075
Ortalama0,00770,0078
Değişim0.10%-5.99%
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1 ETB → EUR istatistikleri

ETB → EUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0079, en düşük 0,0076 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0077 oldu. ETB → EUR kurundaki değişiklik 0.10 değerindeydi.

ETB → EUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0084, en düşük 0,0075 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0078 oldu. ETB → EUR kurundaki değişiklik -5.99 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - EUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Euro
1 ETB0,00778 EUR
5 ETB0,03889 EUR
10 ETB0,07779 EUR
20 ETB0,15558 EUR
50 ETB0,38895 EUR
100 ETB0,77789 EUR
250 ETB1,94473 EUR
500 ETB3,88946 EUR
1000 ETB7,77892 EUR
2000 ETB15,55784 EUR
5000 ETB38,89460 EUR
10000 ETB77,78920 EUR
Çevrim kurları Euro / Etiyopya Birri
1 EUR128,55300 ETB
5 EUR642,76500 ETB
10 EUR1.285,53000 ETB
20 EUR2.571,06000 ETB
50 EUR6.427,65000 ETB
100 EUR12.855,30000 ETB
250 EUR32.138,25000 ETB
500 EUR64.276,50000 ETB
1000 EUR128.553,00000 ETB
2000 EUR257.106,00000 ETB
5000 EUR642.765,00000 ETB
10000 EUR1.285.530,00000 ETB