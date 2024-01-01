5 Etiyopya birrinden Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile ETB → COP çevirin

1,000Br ETB = 36,35$ COP

21:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → COP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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COP
1 ETB → COPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek37,023138,9212
Düşük35,433734,6516
Ortalama36,248036,2771
Değişim0.73%-1.70%
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1 ETB → COP istatistikleri

ETB → COP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 37,0231, en düşük 35,4337 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 36,2480 oldu. ETB → COP kurundaki değişiklik 0.73 değerindeydi.

ETB → COP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 38,9212, en düşük 34,6516 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 36,2771 oldu. ETB → COP kurundaki değişiklik -1.70 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - COP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

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Etiyopya birrinden Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

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ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Çevrim kurları Etiyopya Birri / Kolombiya Pesosu
1 ETB36,35190 COP
5 ETB181,75950 COP
10 ETB363,51900 COP
20 ETB727,03800 COP
50 ETB1.817,59500 COP
100 ETB3.635,19000 COP
250 ETB9.087,97500 COP
500 ETB18.175,95000 COP
1000 ETB36.351,90000 COP
2000 ETB72.703,80000 COP
5000 ETB181.759,50000 COP
10000 ETB363.519,00000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Etiyopya Birri
1 COP0,02751 ETB
5 COP0,13754 ETB
10 COP0,27509 ETB
20 COP0,55018 ETB
50 COP1,37545 ETB
100 COP2,75089 ETB
250 COP6,87723 ETB
500 COP13,75445 ETB
1000 COP27,50890 ETB
2000 COP55,01780 ETB
5000 COP137,54450 ETB
10000 COP275,08900 ETB