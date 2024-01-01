500 Etiyopya birrinden Kanada dolarına
Reel döviz kuru ile ETB → CAD çevirin
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ETB → CAD çevrim grafiği
1 ETB = 0,01155 CAD
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|1 ETB → CAD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0119
|0,0127
|Düşük
|0,0114
|0,0113
|Ortalama
|0,0115
|0,0117
|Değişim
|-0.88%
|-7.62%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 ETB → CAD istatistikleri
ETB → CAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0119, en düşük 0,0114 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0115 oldu. ETB → CAD kurundaki değişiklik -0.88 değerindeydi.
ETB → CAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0127, en düşük 0,0113 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0117 oldu. ETB → CAD kurundaki değişiklik -7.62 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Etiyopya birrinden Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
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- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Kanada Doları / Etiyopya Birri
|1 CAD
|86,57060 ETB
|5 CAD
|432,85300 ETB
|10 CAD
|865,70600 ETB
|20 CAD
|1.731,41200 ETB
|50 CAD
|4.328,53000 ETB
|100 CAD
|8.657,06000 ETB
|250 CAD
|21.642,65000 ETB
|500 CAD
|43.285,30000 ETB
|1000 CAD
|86.570,60000 ETB
|2000 CAD
|173.141,20000 ETB
|5000 CAD
|432.853,00000 ETB
|10000 CAD
|865.706,00000 ETB