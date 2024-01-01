5 Etiyopya birrinden Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile ETB → CAD çevirin

1,000Br ETB = 0,01155C$ CAD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → CAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CAD
1 ETB → CADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01190,0127
Düşük0,01140,0113
Ortalama0,01150,0117
Değişim-0.88%-7.62%
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1 ETB → CAD istatistikleri

ETB → CAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0119, en düşük 0,0114 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0115 oldu. ETB → CAD kurundaki değişiklik -0.88 değerindeydi.

ETB → CAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0127, en düşük 0,0113 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0117 oldu. ETB → CAD kurundaki değişiklik -7.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - CAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Kanada Doları
1 ETB0,01155 CAD
5 ETB0,05776 CAD
10 ETB0,11551 CAD
20 ETB0,23103 CAD
50 ETB0,57757 CAD
100 ETB1,15513 CAD
250 ETB2,88783 CAD
500 ETB5,77565 CAD
1000 ETB11,55130 CAD
2000 ETB23,10260 CAD
5000 ETB57,75650 CAD
10000 ETB115,51300 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Etiyopya Birri
1 CAD86,57060 ETB
5 CAD432,85300 ETB
10 CAD865,70600 ETB
20 CAD1.731,41200 ETB
50 CAD4.328,53000 ETB
100 CAD8.657,06000 ETB
250 CAD21.642,65000 ETB
500 CAD43.285,30000 ETB
1000 CAD86.570,60000 ETB
2000 CAD173.141,20000 ETB
5000 CAD432.853,00000 ETB
10000 CAD865.706,00000 ETB