250 Etiyopya birrinden Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile ETB → BDT çevirin

1,000Br ETB = 0,9802Tk BDT

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → BDT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BDT
1 ETB → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,02391,1132
Düşük0,97710,9771
Ortalama0,99131,0238
Değişim-2.86%-10.13%
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1 ETB → BDT istatistikleri

ETB → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,0239, en düşük 0,9771 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,9913 oldu. ETB → BDT kurundaki değişiklik -2.86 değerindeydi.

ETB → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,1132, en düşük 0,9771 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0238 oldu. ETB → BDT kurundaki değişiklik -10.13 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - BDT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Bangladeş Takası
1 ETB0,98023 BDT
5 ETB4,90113 BDT
10 ETB9,80226 BDT
20 ETB19,60452 BDT
50 ETB49,01130 BDT
100 ETB98,02260 BDT
250 ETB245,05650 BDT
500 ETB490,11300 BDT
1000 ETB980,22600 BDT
2000 ETB1.960,45200 BDT
5000 ETB4.901,13000 BDT
10000 ETB9.802,26000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Etiyopya Birri
1 BDT1,02017 ETB
5 BDT5,10085 ETB
10 BDT10,20170 ETB
20 BDT20,40340 ETB
50 BDT51,00850 ETB
100 BDT102,01700 ETB
250 BDT255,04250 ETB
500 BDT510,08500 ETB
1000 BDT1.020,17000 ETB
2000 BDT2.040,34000 ETB
5000 BDT5.100,85000 ETB
10000 BDT10.201,70000 ETB