250 Etiyopya birrinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile ETB → AED çevirin

1,000Br ETB = 0,03011د.إ AED

20:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

ETB → AED çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

AED
1 ETB → AEDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03150,0343
Düşük0,03000,0300
Ortalama0,03050,0315
Değişim-2.92%-10.62%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 ETB → AED istatistikleri

ETB → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0315, en düşük 0,0300 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0305 oldu. ETB → AED kurundaki değişiklik -2.92 değerindeydi.

ETB → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0343, en düşük 0,0300 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0315 oldu. ETB → AED kurundaki değişiklik -10.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - AED tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Etiyopya birrinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 ETB0,03011 AED
5 ETB0,15056 AED
10 ETB0,30112 AED
20 ETB0,60223 AED
50 ETB1,50558 AED
100 ETB3,01116 AED
250 ETB7,52790 AED
500 ETB15,05580 AED
1000 ETB30,11160 AED
2000 ETB60,22320 AED
5000 ETB150,55800 AED
10000 ETB301,11600 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Etiyopya Birri
1 AED33,20980 ETB
5 AED166,04900 ETB
10 AED332,09800 ETB
20 AED664,19600 ETB
50 AED1.660,49000 ETB
100 AED3.320,98000 ETB
250 AED8.302,45000 ETB
500 AED16.604,90000 ETB
1000 AED33.209,80000 ETB
2000 AED66.419,60000 ETB
5000 AED166.049,00000 ETB
10000 AED332.098,00000 ETB