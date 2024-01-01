20 Mısır lirasından Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile EGP → TTD çevirin

1,000E£ EGP = 0,1373TT$ TTD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → TTD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TTD
1 EGP → TTDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,13950,1404
Düşük0,13620,1362
Ortalama0,13820,1390
Değişim-1.56%-0.94%
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1 EGP → TTD istatistikleri

EGP → TTD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1395, en düşük 0,1362 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1382 oldu. EGP → TTD kurundaki değişiklik -1.56 değerindeydi.

EGP → TTD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1404, en düşük 0,1362 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1390 oldu. EGP → TTD kurundaki değişiklik -0.94 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - TTD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Trinidad ve Tobago Doları
1 EGP0,13728 TTD
5 EGP0,68641 TTD
10 EGP1,37282 TTD
20 EGP2,74564 TTD
50 EGP6,86410 TTD
100 EGP13,72820 TTD
250 EGP34,32050 TTD
500 EGP68,64100 TTD
1000 EGP137,28200 TTD
2000 EGP274,56400 TTD
5000 EGP686,41000 TTD
10000 EGP1.372,82000 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Mısır Lirası
1 TTD7,28429 EGP
5 TTD36,42145 EGP
10 TTD72,84290 EGP
20 TTD145,68580 EGP
50 TTD364,21450 EGP
100 TTD728,42900 EGP
250 TTD1.821,07250 EGP
500 TTD3.642,14500 EGP
1000 TTD7.284,29000 EGP
2000 TTD14.568,58000 EGP
5000 TTD36.421,45000 EGP
10000 TTD72.842,90000 EGP