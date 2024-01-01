1 Mısır lirasından El Salvador kolonuna

Reel döviz kuru ile EGP → SVC çevirin

1,000E£ EGP = 0,1773₡ SVC

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → SVC çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SVC
1 EGP → SVCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,17990,1814
Düşük0,17640,1764
Ortalama0,17860,1798
Değişim-1.43%-1.14%
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1 EGP → SVC istatistikleri

EGP → SVC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1799, en düşük 0,1764 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1786 oldu. EGP → SVC kurundaki değişiklik -1.43 değerindeydi.

EGP → SVC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1814, en düşük 0,1764 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1798 oldu. EGP → SVC kurundaki değişiklik -1.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - SVC tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından El Salvador kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SVC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → SVC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / El Salvador Kolonu
1 EGP0,17732 SVC
5 EGP0,88662 SVC
10 EGP1,77323 SVC
20 EGP3,54646 SVC
50 EGP8,86615 SVC
100 EGP17,73230 SVC
250 EGP44,33075 SVC
500 EGP88,66150 SVC
1000 EGP177,32300 SVC
2000 EGP354,64600 SVC
5000 EGP886,61500 SVC
10000 EGP1.773,23000 SVC
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Mısır Lirası
1 SVC5,63942 EGP
5 SVC28,19710 EGP
10 SVC56,39420 EGP
20 SVC112,78840 EGP
50 SVC281,97100 EGP
100 SVC563,94200 EGP
250 SVC1.409,85500 EGP
500 SVC2.819,71000 EGP
1000 SVC5.639,42000 EGP
2000 SVC11.278,84000 EGP
5000 SVC28.197,10000 EGP
10000 SVC56.394,20000 EGP