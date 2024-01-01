50 Mısır lirasından Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile EGP → SHP çevirin

1,000E£ EGP = 0,01606£ SHP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → SHP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SHP
1 EGP → SHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01610,0161
Düşük0,01560,0153
Ortalama0,01580,0157
Değişim1.94%1.76%
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1 EGP → SHP istatistikleri

EGP → SHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0161, en düşük 0,0156 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0158 oldu. EGP → SHP kurundaki değişiklik 1.94 değerindeydi.

EGP → SHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0161, en düşük 0,0153 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0157 oldu. EGP → SHP kurundaki değişiklik 1.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - SHP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Saint Helena Poundu
1 EGP0,01606 SHP
5 EGP0,08029 SHP
10 EGP0,16058 SHP
20 EGP0,32117 SHP
50 EGP0,80292 SHP
100 EGP1,60583 SHP
250 EGP4,01458 SHP
500 EGP8,02915 SHP
1000 EGP16,05830 SHP
2000 EGP32,11660 SHP
5000 EGP80,29150 SHP
10000 EGP160,58300 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Mısır Lirası
1 SHP62,27330 EGP
5 SHP311,36650 EGP
10 SHP622,73300 EGP
20 SHP1.245,46600 EGP
50 SHP3.113,66500 EGP
100 SHP6.227,33000 EGP
250 SHP15.568,32500 EGP
500 SHP31.136,65000 EGP
1000 SHP62.273,30000 EGP
2000 SHP124.546,60000 EGP
5000 SHP311.366,50000 EGP
10000 SHP622.733,00000 EGP