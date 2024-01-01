500 Mısır lirasından Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile EGP → NPR çevirin

1,000E£ EGP = 2,737₨ NPR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → NPR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NPR
1 EGP → NPRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,76632,7809
Düşük2,72252,7225
Ortalama2,75002,7606
Değişim-1.03%-0.51%
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1 EGP → NPR istatistikleri

EGP → NPR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,7663, en düşük 2,7225 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,7500 oldu. EGP → NPR kurundaki değişiklik -1.03 değerindeydi.

EGP → NPR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,7809, en düşük 2,7225 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,7606 oldu. EGP → NPR kurundaki değişiklik -0.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - NPR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

EGP → EUR

EGP → CAD

EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Nepal Rupisi
1 EGP2,73690 NPR
5 EGP13,68450 NPR
10 EGP27,36900 NPR
20 EGP54,73800 NPR
50 EGP136,84500 NPR
100 EGP273,69000 NPR
250 EGP684,22500 NPR
500 EGP1.368,45000 NPR
1000 EGP2.736,90000 NPR
2000 EGP5.473,80000 NPR
5000 EGP13.684,50000 NPR
10000 EGP27.369,00000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Mısır Lirası
1 NPR0,36538 EGP
5 NPR1,82689 EGP
10 NPR3,65377 EGP
20 NPR7,30754 EGP
50 NPR18,26885 EGP
100 NPR36,53770 EGP
250 NPR91,34425 EGP
500 NPR182,68850 EGP
1000 NPR365,37700 EGP
2000 NPR730,75400 EGP
5000 NPR1.826,88500 EGP
10000 NPR3.653,77000 EGP