50 Mısır lirasından Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile EGP → NOK çevirin

1,000E£ EGP = 0,2247kr NOK

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → NOK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NOK
1 EGP → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,22610,2261
Düşük0,22060,2135
Ortalama0,22460,2208
Değişim0.03%3.90%
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1 EGP → NOK istatistikleri

EGP → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2261, en düşük 0,2206 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2246 oldu. EGP → NOK kurundaki değişiklik 0.03 değerindeydi.

EGP → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2261, en düşük 0,2135 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2208 oldu. EGP → NOK kurundaki değişiklik 3.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - NOK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Norveç Kronu
1 EGP0,22468 NOK
5 EGP1,12342 NOK
10 EGP2,24684 NOK
20 EGP4,49368 NOK
50 EGP11,23420 NOK
100 EGP22,46840 NOK
250 EGP56,17100 NOK
500 EGP112,34200 NOK
1000 EGP224,68400 NOK
2000 EGP449,36800 NOK
5000 EGP1.123,42000 NOK
10000 EGP2.246,84000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Mısır Lirası
1 NOK4,45070 EGP
5 NOK22,25350 EGP
10 NOK44,50700 EGP
20 NOK89,01400 EGP
50 NOK222,53500 EGP
100 NOK445,07000 EGP
250 NOK1.112,67500 EGP
500 NOK2.225,35000 EGP
1000 NOK4.450,70000 EGP
2000 NOK8.901,40000 EGP
5000 NOK22.253,50000 EGP
10000 NOK44.507,00000 EGP