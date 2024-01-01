100 Mısır lirasından Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile EGP → NIO çevirin

1,000E£ EGP = 0,7457C$ NIO

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → NIO çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NIO
1 EGP → NIOSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,75730,7633
Düşük0,74180,7418
Ortalama0,75140,7563
Değişim-1.45%-1.25%
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1 EGP → NIO istatistikleri

EGP → NIO kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7573, en düşük 0,7418 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7514 oldu. EGP → NIO kurundaki değişiklik -1.45 değerindeydi.

EGP → NIO kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7633, en düşük 0,7418 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7563 oldu. EGP → NIO kurundaki değişiklik -1.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - NIO tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Nikaragua Kordobası
1 EGP0,74571 NIO
5 EGP3,72853 NIO
10 EGP7,45706 NIO
20 EGP14,91412 NIO
50 EGP37,28530 NIO
100 EGP74,57060 NIO
250 EGP186,42650 NIO
500 EGP372,85300 NIO
1000 EGP745,70600 NIO
2000 EGP1.491,41200 NIO
5000 EGP3.728,53000 NIO
10000 EGP7.457,06000 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Mısır Lirası
1 NIO1,34101 EGP
5 NIO6,70505 EGP
10 NIO13,41010 EGP
20 NIO26,82020 EGP
50 NIO67,05050 EGP
100 NIO134,10100 EGP
250 NIO335,25250 EGP
500 NIO670,50500 EGP
1000 NIO1.341,01000 EGP
2000 NIO2.682,02000 EGP
5000 NIO6.705,05000 EGP
10000 NIO13.410,10000 EGP