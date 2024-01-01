1 Mısır lirasından Mozambik metikaline

Reel döviz kuru ile EGP → MZN çevirin

1,000E£ EGP = 1,295MT MZN

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

EGP → MZN çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

MZN
1 EGP → MZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,31351,3240
Düşük1,28741,2874
Ortalama1,30171,3110
Değişim-1.17%-1.08%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 EGP → MZN istatistikleri

EGP → MZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,3135, en düşük 1,2874 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,3017 oldu. EGP → MZN kurundaki değişiklik -1.17 değerindeydi.

EGP → MZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,3240, en düşük 1,2874 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,3110 oldu. EGP → MZN kurundaki değişiklik -1.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - MZN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mısır lirasından Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

EGP → EUR

EGP → CAD

EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Mozambik Metikali
1 EGP1,29481 MZN
5 EGP6,47405 MZN
10 EGP12,94810 MZN
20 EGP25,89620 MZN
50 EGP64,74050 MZN
100 EGP129,48100 MZN
250 EGP323,70250 MZN
500 EGP647,40500 MZN
1000 EGP1.294,81000 MZN
2000 EGP2.589,62000 MZN
5000 EGP6.474,05000 MZN
10000 EGP12.948,10000 MZN
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Mısır Lirası
1 MZN0,77232 EGP
5 MZN3,86157 EGP
10 MZN7,72315 EGP
20 MZN15,44630 EGP
50 MZN38,61575 EGP
100 MZN77,23150 EGP
250 MZN193,07875 EGP
500 MZN386,15750 EGP
1000 MZN772,31500 EGP
2000 MZN1.544,63000 EGP
5000 MZN3.861,57500 EGP
10000 MZN7.723,15000 EGP