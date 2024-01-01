250 Mısır lirasından Laos kipine
Reel döviz kuru ile EGP → LAK çevirin
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EGP → LAK çevrim grafiği
1 EGP = 445,07100 LAK
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|1 EGP → LAK
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|451,0440
|457,3120
|Düşük
|442,5930
|442,5930
|Ortalama
|447,9791
|452,5438
|Değişim
|-1.30%
|-1.86%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 EGP → LAK istatistikleri
EGP → LAK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 451,0440, en düşük 442,5930 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 447,9791 oldu. EGP → LAK kurundaki değişiklik -1.30 değerindeydi.
EGP → LAK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 457,3120, en düşük 442,5930 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 452,5438 oldu. EGP → LAK kurundaki değişiklik -1.86 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Mısır lirasından Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Mısır Lirası / Laos Kipi
|1 EGP
|445,07100 LAK
|5 EGP
|2.225,35500 LAK
|10 EGP
|4.450,71000 LAK
|20 EGP
|8.901,42000 LAK
|50 EGP
|22.253,55000 LAK
|100 EGP
|44.507,10000 LAK
|250 EGP
|111.267,75000 LAK
|500 EGP
|222.535,50000 LAK
|1000 EGP
|445.071,00000 LAK
|2000 EGP
|890.142,00000 LAK
|5000 EGP
|2.225.355,00000 LAK
|10000 EGP
|4.450.710,00000 LAK