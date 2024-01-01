1 Mısır lirasından Laos kipine

Reel döviz kuru ile EGP → LAK çevirin

1,000E£ EGP = 445,1₭ LAK

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → LAK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LAK
1 EGP → LAKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek451,0440457,3120
Düşük442,5930442,5930
Ortalama447,9791452,5438
Değişim-1.30%-1.86%
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1 EGP → LAK istatistikleri

EGP → LAK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 451,0440, en düşük 442,5930 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 447,9791 oldu. EGP → LAK kurundaki değişiklik -1.30 değerindeydi.

EGP → LAK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 457,3120, en düşük 442,5930 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 452,5438 oldu. EGP → LAK kurundaki değişiklik -1.86 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - LAK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Laos Kipi
1 EGP445,07100 LAK
5 EGP2.225,35500 LAK
10 EGP4.450,71000 LAK
20 EGP8.901,42000 LAK
50 EGP22.253,55000 LAK
100 EGP44.507,10000 LAK
250 EGP111.267,75000 LAK
500 EGP222.535,50000 LAK
1000 EGP445.071,00000 LAK
2000 EGP890.142,00000 LAK
5000 EGP2.225.355,00000 LAK
10000 EGP4.450.710,00000 LAK
Çevrim kurları Laos Kipi / Mısır Lirası
1 LAK0,00225 EGP
5 LAK0,01123 EGP
10 LAK0,02247 EGP
20 LAK0,04494 EGP
50 LAK0,11234 EGP
100 LAK0,22468 EGP
250 LAK0,56171 EGP
500 LAK1,12342 EGP
1000 LAK2,24683 EGP
2000 LAK4,49366 EGP
5000 LAK11,23415 EGP
10000 LAK22,46830 EGP