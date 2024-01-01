500 Mısır lirasından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile EGP → JOD çevirin

1,000E£ EGP = 0,01437JD JOD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → JOD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JOD
1 EGP → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01460,0147
Düşük0,01430,0143
Ortalama0,01450,0146
Değişim-1.36%-1.04%
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1 EGP → JOD istatistikleri

EGP → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0146, en düşük 0,0143 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0145 oldu. EGP → JOD kurundaki değişiklik -1.36 değerindeydi.

EGP → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0147, en düşük 0,0143 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0146 oldu. EGP → JOD kurundaki değişiklik -1.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - JOD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

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EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Ürdün Dinarı
1 EGP0,01437 JOD
5 EGP0,07185 JOD
10 EGP0,14369 JOD
20 EGP0,28739 JOD
50 EGP0,71847 JOD
100 EGP1,43693 JOD
250 EGP3,59232 JOD
500 EGP7,18465 JOD
1000 EGP14,36930 JOD
2000 EGP28,73860 JOD
5000 EGP71,84650 JOD
10000 EGP143,69300 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Mısır Lirası
1 JOD69,59300 EGP
5 JOD347,96500 EGP
10 JOD695,93000 EGP
20 JOD1.391,86000 EGP
50 JOD3.479,65000 EGP
100 JOD6.959,30000 EGP
250 JOD17.398,25000 EGP
500 JOD34.796,50000 EGP
1000 JOD69.593,00000 EGP
2000 JOD139.186,00000 EGP
5000 JOD347.965,00000 EGP
10000 JOD695.930,00000 EGP