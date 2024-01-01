100 Mısır lirasından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile EGP → JMD çevirin

1,000E£ EGP = 3,210J$ JMD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → JMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JMD
1 EGP → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,26003,2668
Düşük3,19293,1929
Ortalama3,22723,2348
Değişim-1.51%-0.09%
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1 EGP → JMD istatistikleri

EGP → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,2600, en düşük 3,1929 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,2272 oldu. EGP → JMD kurundaki değişiklik -1.51 değerindeydi.

EGP → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,2668, en düşük 3,1929 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,2348 oldu. EGP → JMD kurundaki değişiklik -0.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - JMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

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EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Jamaika Doları
1 EGP3,20996 JMD
5 EGP16,04980 JMD
10 EGP32,09960 JMD
20 EGP64,19920 JMD
50 EGP160,49800 JMD
100 EGP320,99600 JMD
250 EGP802,49000 JMD
500 EGP1.604,98000 JMD
1000 EGP3.209,96000 JMD
2000 EGP6.419,92000 JMD
5000 EGP16.049,80000 JMD
10000 EGP32.099,60000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Mısır Lirası
1 JMD0,31153 EGP
5 JMD1,55766 EGP
10 JMD3,11531 EGP
20 JMD6,23062 EGP
50 JMD15,57655 EGP
100 JMD31,15310 EGP
250 JMD77,88275 EGP
500 JMD155,76550 EGP
1000 JMD311,53100 EGP
2000 JMD623,06200 EGP
5000 JMD1.557,65500 EGP
10000 JMD3.115,31000 EGP