Bahreyn dinarından CFA Frangı BEAC'ye

Reel döviz kuru ile BHD → XAF çevirin

1.000 bhd
1.635.120 xaf

1,000 BHD = 1.635 XAF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bahreyn dinarından CFA Frangı BEAC'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XAF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → XAF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

BHD → INR

BHD → EUR

BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / CFA Frangı BCEAO
1 BHD1.635,12000 XAF
5 BHD8.175,60000 XAF
10 BHD16.351,20000 XAF
20 BHD32.702,40000 XAF
50 BHD81.756,00000 XAF
100 BHD163.512,00000 XAF
250 BHD408.780,00000 XAF
500 BHD817.560,00000 XAF
1000 BHD1.635.120,00000 XAF
2000 BHD3.270.240,00000 XAF
5000 BHD8.175.600,00000 XAF
10000 BHD16.351.200,00000 XAF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Bahreyn Dinarı
1 XAF0,00061 BHD
5 XAF0,00306 BHD
10 XAF0,00612 BHD
20 XAF0,01223 BHD
50 XAF0,03058 BHD
100 XAF0,06116 BHD
250 XAF0,15289 BHD
500 XAF0,30579 BHD
1000 XAF0,61158 BHD
2000 XAF1,22315 BHD
5000 XAF3,05788 BHD
10000 XAF6,11577 BHD