250 Bahreyn dinarından Bermuda dolarına

Reel döviz kuru ile BHD → BMD çevirin

250 bhd
663,13 bmd

1,000.د.ب BHD = 2,653$ BMD

01:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BHD → BMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,65292,6531
Düşük2,65252,6518
Ortalama2,65252,6525
Değişim0.00%0.03%
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1 BHD → BMD istatistikleri

BHD → BMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,6529, en düşük 2,6525 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,6525 oldu. BHD → BMD kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

BHD → BMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,6531, en düşük 2,6518 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,6525 oldu. BHD → BMD kurundaki değişiklik 0.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINREURNZDZARNGNCADSGD
1 USD183,6970,9231,67918,2191.650,111,3811,335
1 INR0,01210,0110,020,21819,7150,0170,016
1 EUR1,08390,64411,81819,7311.787,071,4961,446
1 NZD0,59649,8460,55110,85982,7230,8230,795

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bahreyn dinarından Bermuda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → BMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

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BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Bermuda Doları
1 BHD2,65252 BMD
5 BHD13,26260 BMD
10 BHD26,52520 BMD
20 BHD53,05040 BMD
50 BHD132,62600 BMD
100 BHD265,25200 BMD
250 BHD663,13000 BMD
500 BHD1.326,26000 BMD
1000 BHD2.652,52000 BMD
2000 BHD5.305,04000 BMD
5000 BHD13.262,60000 BMD
10000 BHD26.525,20000 BMD
Çevrim kurları Bermuda Doları / Bahreyn Dinarı
1 BMD0,37700 BHD
5 BMD1,88500 BHD
10 BMD3,77000 BHD
20 BMD7,54000 BHD
50 BMD18,85000 BHD
100 BMD37,70000 BHD
250 BMD94,25000 BHD
500 BMD188,50000 BHD
1000 BMD377,00000 BHD
2000 BMD754,00000 BHD
5000 BMD1.885,00000 BHD
10000 BMD3.770,00000 BHD