10 bin Bahreyn dinarından Aruba florinine

Reel döviz kuru ile BHD → AWG çevirin

10.000 bhd
47.480,10 awg

1,000.د.ب BHD = 4,748ƒ AWG

00:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BHD → AWGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,74864,7491
Düşük4,74804,7468
Ortalama4,74814,7480
Değişim0.00%0.03%
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1 BHD → AWG istatistikleri

BHD → AWG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,7486, en düşük 4,7480 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,7481 oldu. BHD → AWG kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

BHD → AWG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,7491, en düşük 4,7468 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,7480 oldu. BHD → AWG kurundaki değişiklik 0.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINREURNZDZARNGNCADSGD
1 USD183,6960,9241,67818,2191.660,291,3811,336
1 INR0,01210,0110,020,21819,8370,0170,016
1 EUR1,08390,62611,81719,7281.797,761,4951,447
1 NZD0,59649,870,55110,856989,2840,8230,796

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bahreyn dinarından Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

BHD → INR

BHD → EUR

BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Aruba Florini
1 BHD4,74801 AWG
5 BHD23,74005 AWG
10 BHD47,48010 AWG
20 BHD94,96020 AWG
50 BHD237,40050 AWG
100 BHD474,80100 AWG
250 BHD1.187,00250 AWG
500 BHD2.374,00500 AWG
1000 BHD4.748,01000 AWG
2000 BHD9.496,02000 AWG
5000 BHD23.740,05000 AWG
10000 BHD47.480,10000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Bahreyn Dinarı
1 AWG0,21062 BHD
5 AWG1,05308 BHD
10 AWG2,10615 BHD
20 AWG4,21230 BHD
50 AWG10,53075 BHD
100 AWG21,06150 BHD
250 AWG52,65375 BHD
500 AWG105,30750 BHD
1000 AWG210,61500 BHD
2000 AWG421,23000 BHD
5000 AWG1.053,07500 BHD
10000 AWG2.106,15000 BHD