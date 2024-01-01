bin Bahreyn dinarından Hollanda Antilleri parasına

Reel döviz kuru ile BHD → ANG çevirin

1.000 bhd
4.748,01 ang

1,000.د.ب BHD = 4,748ƒ ANG

00:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BHD → ANGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,74864,7491
Düşük4,74804,7468
Ortalama4,74814,7480
Değişim0.00%0.03%
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1 BHD → ANG istatistikleri

BHD → ANG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,7486, en düşük 4,7480 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,7481 oldu. BHD → ANG kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

BHD → ANG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,7491, en düşük 4,7468 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,7480 oldu. BHD → ANG kurundaki değişiklik 0.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINREURNZDZARNGNCADSGD
1 USD183,6990,9241,67918,2191.660,481,3811,336
1 INR0,01210,0110,020,21819,8390,0170,016
1 EUR1,08390,60811,81719,7231.797,551,4951,447
1 NZD0,59649,8550,55110,852989,0650,8230,796

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bahreyn dinarından Hollanda Antilleri parasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ANG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → ANG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

BHD → INR

BHD → EUR

BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Hollanda Antilleri Parası
1 BHD4,74801 ANG
5 BHD23,74005 ANG
10 BHD47,48010 ANG
20 BHD94,96020 ANG
50 BHD237,40050 ANG
100 BHD474,80100 ANG
250 BHD1.187,00250 ANG
500 BHD2.374,00500 ANG
1000 BHD4.748,01000 ANG
2000 BHD9.496,02000 ANG
5000 BHD23.740,05000 ANG
10000 BHD47.480,10000 ANG
Çevrim kurları Hollanda Antilleri Parası / Bahreyn Dinarı
1 ANG0,21062 BHD
5 ANG1,05308 BHD
10 ANG2,10615 BHD
20 ANG4,21230 BHD
50 ANG10,53075 BHD
100 ANG21,06150 BHD
250 ANG52,65375 BHD
500 ANG105,30750 BHD
1000 ANG210,61500 BHD
2000 ANG421,23000 BHD
5000 ANG1.053,07500 BHD
10000 ANG2.106,15000 BHD