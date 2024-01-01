5 Bahreyn dinarından Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile BHD → AMD çevirin

5 bhd
5.141,40 amd

1,000.د.ب BHD = 1.028֏ AMD

00:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 BHD → AMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.031,16001.031,9100
Düşük1.026,66001.026,0600
Ortalama1.028,56731.028,6952
Değişim-0.00%-0.11%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 BHD → AMD istatistikleri

BHD → AMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.031,1600, en düşük 1.026,6600 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.028,5673 oldu. BHD → AMD kurundaki değişiklik -0.00 değerindeydi.

BHD → AMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.031,9100, en düşük 1.026,0600 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.028,6952 oldu. BHD → AMD kurundaki değişiklik -0.11 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINREURNZDZARNGNCADSGD
1 USD183,7020,9241,67918,2191.660,391,3811,336
1 INR0,01210,0110,020,21819,8370,0160,016
1 EUR1,08390,61511,81819,7241.797,541,4951,447
1 NZD0,59649,8570,55110,852989,0110,8230,796

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bahreyn dinarından Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

BHD → INR

BHD → EUR

BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Ermeni Dramı
1 BHD1.028,28000 AMD
5 BHD5.141,40000 AMD
10 BHD10.282,80000 AMD
20 BHD20.565,60000 AMD
50 BHD51.414,00000 AMD
100 BHD102.828,00000 AMD
250 BHD257.070,00000 AMD
500 BHD514.140,00000 AMD
1000 BHD1.028.280,00000 AMD
2000 BHD2.056.560,00000 AMD
5000 BHD5.141.400,00000 AMD
10000 BHD10.282.800,00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Bahreyn Dinarı
1 AMD0,00097 BHD
5 AMD0,00486 BHD
10 AMD0,00972 BHD
20 AMD0,01945 BHD
50 AMD0,04862 BHD
100 AMD0,09725 BHD
250 AMD0,24312 BHD
500 AMD0,48625 BHD
1000 AMD0,97250 BHD
2000 AMD1,94500 BHD
5000 AMD4,86249 BHD
10000 AMD9,72498 BHD