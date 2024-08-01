5.000 Bulgar levasından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile BGN → TRY çevirin

5.000 bgn
91.811 try

1,000лв BGN = 18,36TL TRY

00:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

1 BGN → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek18,506818,5068
Düşük17,893317,7312
Ortalama18,274118,0181
Değişim2.62%3.19%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 BGN → TRY istatistikleri

BGN → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 18,5068, en düşük 17,8933 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 18,2741 oldu. BGN → TRY kurundaki değişiklik 2.62 değerindeydi.

BGN → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 18,5068, en düşük 17,7312 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 18,0181 oldu. BGN → TRY kurundaki değişiklik 3.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9231,6771,3811,5271,3360,77818,204
1 EUR1,08311,8171,4951,6531,4470,84219,715
1 NZD0,5960,5510,8230,910,7960,46410,852
1 CAD0,7240,6691,21511,1060,9670,56313,185

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bulgar levasından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Türk Lirası
1 BGN18,36220 TRY
5 BGN91,81100 TRY
10 BGN183,62200 TRY
20 BGN367,24400 TRY
50 BGN918,11000 TRY
100 BGN1.836,22000 TRY
250 BGN4.590,55000 TRY
500 BGN9.181,10000 TRY
1000 BGN18.362,20000 TRY
2000 BGN36.724,40000 TRY
5000 BGN91.811,00000 TRY
10000 BGN183.622,00000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Bulgar Levası
1 TRY0,05446 BGN
5 TRY0,27230 BGN
10 TRY0,54460 BGN
20 TRY1,08920 BGN
50 TRY2,72299 BGN
100 TRY5,44598 BGN
250 TRY13,61495 BGN
500 TRY27,22990 BGN
1000 TRY54,45980 BGN
2000 TRY108,91960 BGN
5000 TRY272,29900 BGN
10000 TRY544,59800 BGN