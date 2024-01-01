5 Bulgar levasından Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile BGN → SHP çevirin

5 bgn
2,15 shp

1,000лв BGN = 0,4306£ SHP

00:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → SHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,43330,4402
Düşük0,42920,4292
Ortalama0,43100,4338
Değişim-0.56%-1.80%
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1 BGN → SHP istatistikleri

BGN → SHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4333, en düşük 0,4292 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4310 oldu. BGN → SHP kurundaki değişiklik -0.56 değerindeydi.

BGN → SHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4402, en düşük 0,4292 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4338 oldu. BGN → SHP kurundaki değişiklik -1.80 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,681,3811,5281,3360,77818,226
1 EUR1,08311,8191,4951,6541,4470,84219,733
1 NZD0,5950,5510,8220,9090,7950,46310,847
1 CAD0,7240,6691,21711,1060,9680,56413,201

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Bulgar levasından Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

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BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Saint Helena Poundu
1 BGN0,43064 SHP
5 BGN2,15318 SHP
10 BGN4,30635 SHP
20 BGN8,61270 SHP
50 BGN21,53175 SHP
100 BGN43,06350 SHP
250 BGN107,65875 SHP
500 BGN215,31750 SHP
1000 BGN430,63500 SHP
2000 BGN861,27000 SHP
5000 BGN2.153,17500 SHP
10000 BGN4.306,35000 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Bulgar Levası
1 SHP2,32215 BGN
5 SHP11,61075 BGN
10 SHP23,22150 BGN
20 SHP46,44300 BGN
50 SHP116,10750 BGN
100 SHP232,21500 BGN
250 SHP580,53750 BGN
500 SHP1.161,07500 BGN
1000 SHP2.322,15000 BGN
2000 SHP4.644,30000 BGN
5000 SHP11.610,75000 BGN
10000 SHP23.221,50000 BGN